Eva Herzigova a Belve l’intervista non convince | Fastidiosa ride e non dice nulla

(Adnkronos) – Eva Herzigova a Belve non convince il pubblico. La supermodella è stata ospite oggi, martedì 18 novembre, per sottoporsi alle domande incalzanti di Francesca Fagnani, alle quali ha spesso faticato a rispondere. Il ritratto che ne è venuto fuori è quello di un'intervista segnata da lunghi silenzi e risate fragorose, "fastidiose", per citare . 🔗 Leggi su Webmagazine24.it