Eugenio Salvarani breve vita di un maestro dell’architettura

Ilrestodelcarlino.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Eugenio Salvarani, figura chiave dellarchitettura italiana del secondo dopoguerra, ricorrono quest’anno i cento anni dalla nascita, che la sua città ha celebrato con un convegno che ha richiamato 400 persone ad aprile. In quell’occasione, il nipote Francesco, che ha seguito le orme del nonno, è stato parte attiva dell’allestimento fornendo documenti originali. Francesco è figlio di Andrea (scomparso da poco), architetto anch’egli, gemello di Pietro e fratello di Giovanna, la primogenita. Salvarani fu protagonista di una breve e intensa parabola esistenziale (1925-1967), che ha lasciato un segno profondo nel panorama reggiano, con opere come lo stabilimento Max Mara (oggi Collezione Maramotti), Palazzo Caminati e Palazzo di Vetro in piazza Cavour. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

eugenio salvarani breve vita di un maestro dell8217architettura

© Ilrestodelcarlino.it - Eugenio Salvarani, breve vita di un maestro dell’architettura

Altre letture consigliate

eugenio salvarani breve vitaEugenio Salvarani, breve vita di un maestro dell’architettura - Ricorrono i cent’anni della nascita di una figura chiave del Dopoguerra, scomparso nel 1967. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Eugenio Salvarani Breve Vita