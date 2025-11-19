Eugenio Finardi omaggio ad Anna Marchesini e film | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

19 nov 2025

Il Villaggio di Natale al Piazzale degli Alpini a Bergamo, l’omaggio ad Anna Marchesini al cineteatro Gavazzeni di Seriate, Eugenio Finardi al Serassi di Villa d’Almè per “Molte fedi sotto lo stesso cielo”, il cineforum della Valgandino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 19 novembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. – Sapori autentici Polenta fumante, sciatt croccanti, brasato, rösti di patate, pizzoccheri e altri piatti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

