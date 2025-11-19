ETF vanno a ruba fra i risparmiatori | come e perchè si scelgono

Gli ETF piacciono sempre più agli investitori italiani ed europei, che acquistano sempre più questo strumento, nato per avvicinare la finanza ai piccoli investitori e risparmiatori. Secondo una ricerca di BlackRock, intitolata “People and Money 2025”, realizzata in collaborazione con YouGov su oltre 40.000 investitori presenti in 15 Paesi europei, c’è stata una crescita sostanziale del mercato europeo degli ETF negli ultimi tre anni. “La ricerca mostra che gli ETF stanno rapidamente diventando l’investimento preferito dalle nuove generazioni. La loro semplicità, il basso costo e la facilità di accesso li rendono ideali per gli investitori alle prime armi, in particolare per coloro che vengono attirati dall’opportunità di aumentare il valore dei propri risparmi”, spiega Timo Toenges di BlackRock. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - ETF vanno a ruba fra i risparmiatori: come e perchè si scelgono

Approfondisci con queste news

Le novità sui costumi natalizi vanno a ruba! ? Il Natale è alle porte e i costumi che hai visto nel nostro video stanno già facendo sognare tutti! Se vuoi essere tra i primi ad assicurarti il look perfetto per il tuo Villaggio di Natale o per le tue indimenticabili feste in f - facebook.com Vai su Facebook

Etf, ecco come capire se avete il giusto mix in portafoglio tra passivi, tematici e attivi - Tra replicanti passivi, comparti attivi e tematici l’offerta di prodotti quotati è sempre più vasta e complessa. Secondo milanofinanza.it