ETF vanno a ruba fra i risparmiatori | come e perché si scelgono

Quifinanza.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli  ETF piacciono  sempre più agli  investitori italiani ed europei, che acquistano sempre più questo strumento, nato per avvicinare la finanza ai piccoli investitori e risparmiatori. Secondo una  ricerca di BlackRock, intitolata “ People and Money 2025 “, realizzata in collaborazione con  YouGov  su oltre 40.000 investitori presenti in 15 Paesi europei, c’è stata una  crescita sostanziale  del mercato europeo degli ETF  negli ultimi tre anni. “La ricerca mostra che gli ETF stanno rapidamente diventando l’investimento preferito dalle nuove generazioni. La loro semplicità, il basso costo e la facilità di accesso li rendono ideali per gli investitori alle prime armi, in particolare per coloro che vengono attirati dall’opportunità di aumentare il valore dei propri risparmi” spiega Timo Toenges di BlackRock. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

etf vanno a ruba fra i risparmiatori come e perch233 si scelgono

© Quifinanza.it - ETF vanno a ruba fra i risparmiatori: come e perché si scelgono

Argomenti simili trattati di recente

etf vanno ruba risparmiatoriETF vanno a ruba fra i risparmiatori: come e perchè si scelgono - In Europa vi sono 33 milioni di risparmiatori che scelgono questo strumento per investire e altri 21 milioni sono disposti ad acquistarne nei proiismi 12 mesi ... Lo riporta quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Etf Vanno Ruba Risparmiatori