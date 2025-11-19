eternals come un formato seriale avrebbe salvato il film del mcu

analisi del fallimento di “Eternals” nel contesto del Marvel Cinematic Universe. Nel panorama dei film prodotti dal Marvel Cinematic Universe, le ultime pellicole non sempre hanno riscosso lo stesso successo di quelle precedenti. Eternals, uscito nel novembre 2021, rappresenta un esempio emblematico di come alcune scelte di produzione possano influenzare negativamente la ricezione critica e commerciale di una pellicola. Questa analisi approfondisce le cause di questo insuccesso e le eventuali strategie che avrebbero potuto migliorare l’andamento del film. il prisma del fallimento di “Eternals”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

