Esultano i proprietari c’è una nuova legge sugli sfratti | cosa succede a morosi e abusivi adesso

Lopinionista.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla sempre più spesso di inquilini morosi che scelgono di occupare gli ambienti in affitto senza rispettare gli accordi legali. Queste occupazioni illegali generano spesso conseguenze economiche rilevanti, con proprietari impossibilitati a percepire canoni e famiglie regolari penalizzate nella ricerca di alloggi. Il problema degli inquilini abusivi evidenzia carenze strutturali nel sistema abitativo, aggravate da affitti elevati e insufficiente disponibilità di case popolari. La gestione delle occupazioni abusive richiede interventi equilibrati, capaci di tutelare la proprietà privata senza trascurare le fragilità sociali delle famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

