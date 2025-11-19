Estrazione Million Day di oggi 19 novembre 2025 | i numeri vincenti di mercoledì
Estrazione Million Day oggi mercoledì 19 novembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 19 novembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 19 NOVEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 18 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 17 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 16 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 15 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 14 NOVEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mega Millions, il jackpot vola a 965 milioni di dollari: venerdì l’estrazione record ilsole24ore.com/art/mega-milli… Vai su X
IL SOLE 24 ORE * MONDO: «MEGA MILLIONS, IL JACKPOT VOLA A 965 MILIONI DI DOLLARI: VENERDÌ L’ESTRAZIONE RECORD» - facebook.com Vai su Facebook
Million Day, l’estrazione delle 20:30 di martedì 18 novembre - Il Million Day è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. Secondo repubblica.it
Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 18 novembre 2025/ Le cinquine delle ore 20:30 - Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di martedì 18 novembre 2025: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... Si legge su ilsussidiario.net
Million Day, numeri vincenti di oggi 18 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00 - Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 13:00 di martedì 18 novembre 2025: i numeri vincenti del primo concorso di oggi ... ilsussidiario.net scrive