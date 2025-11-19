Esercito ucraino in crisi per diserzioni e mancanza di uomini
Gli aiuti militari forniti con generosità dall’Occidente non possono sopperire a un problema di Kiev che sta raggiungendo il livello critico: la carenza di soldati al fronte. La causa del fenomeno risiede essenzialmente nella mancanza di uomini da reclutare, perché molti sono fuggiti all’estero, e nelle diserzioni in aumento. Un riconoscimento che nasconde un problema. La scorsa settimana Zelensky ha premiato due soldati con la Croce al Merito militare, la più alta onorificenza dell’esercito ucraino. Si sono distinti per aver tenuto la posizione al fronte senza interruzione per ben 165 giorni, durante i quali sono falliti almeno trenta tentativi di evacuazione a causa dell’intensità del fuoco e della presenza costante dei droni russi. 🔗 Leggi su Follow.it
