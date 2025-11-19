Eros Ramazzotti presenta il nuovo album internazionale Una Storia Importante a Ca’ Del Bosco
Siamo andati in Franciacorta per la presentazione del nuovo album internazionale “Una Storia Importante” “Una Historia Importante” e il lancio del tour internazionale al via dal 14 febbraio 2026. Per questo evento speciale, Eros Ramazzotti ha scelto una cornice che per lui ha il sapore di casa: Ca’ Del Bosco, la prestigiosa cantina del Franciacorta a Erbusco, luogo simbolo del territorio in cui vive stabilmente. L’artista ha accolto la stampa italiana con la consueta sincerità, pur ammettendo una certa timidezza “quando ci sono i giornalisti”. L’occasione è stata l’anteprima del suo nuovo progetto discografico, in uscita venerdì 21 novembre, un album che raccoglie 15 tracce tra brani inediti e nuove versioni di alcune delle hit che hanno segnato i suoi 40 anni di carriera, pubblicate sia in italiano che in spagnolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
