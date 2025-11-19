Eros Ramazzotti per la presentazione del suo nuovo album internazionale “ Una Storia Importante” “Una Historia Importante ”, in uscita venerdì 21 novembre, ha voluto radunare la stampa italiana a Ca’ Del Bosco: Franciacorta Vino e Cantina, a Erbusco, non a caso. Il cantautore vive stabilmente a Franciacorta. “Casa e bottega” (anche se ha tenuto a specificare “quando ci sono i giornalisti sono un po’ timido”) per illustrare il viaggio lungo 15 tracce tra brani inediti e alcune delle hit della sua carriera riarrangiate in una nuova veste in versione italiana e spagnola. Oltre a Una Storia Importante World Tour debutterà il giorno di San Valentino (un caso?) il 14 febbraio 2026 a Parigi e dal 6 giugno 2026 il tour toccherà gli stadi italiani, dopo vent’anni di assenza in queste venue. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eros Ramazzotti: "L'Italia è casa mia nel bene e nel male. Ha tanti problemi che si potrebbero risolvere. C'è gente con una gran testa, ma non si applica molto. Mi inginocchierei sui ceci un duetto con Lady Gaga"