Eros Ramazzotti | La musica? E’ la cosa che sono riuscito a fare meglio nella vita

(Adnkronos) – "La musica è la cosa che sono riuscito a fare meglio di tutto nella mia vita, oltre ai figli". Così Eros Ramazzotti, parlando del nuovo album in uscita, 'Una storia importante', nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede delle cantine di 'Ca del Bosco, in Franciacorta, luogo del cuore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

#R101News: in "Una storia importante", il nuovo album di Eros Ramazzotti, ci sarà anche Alicia Keys - facebook.com Vai su Facebook

Su RadioNonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Eros Ramazzotti duetto con Tina Turner" con "Cose della vita / Can't Stop Thinking of You" dal disco "Cose Della Vita - Can't Stop Thinking Of You" (DDD, BMG Ricordi S.p.A.) del 1997 spreaker.com/episode/tina-t Vai su X

Eros Ramazzotti: “La musica? E’ la cosa che sono riuscito a fare meglio nella vita” - (Adnkronos) – “La musica è la cosa che sono riuscito a fare meglio di tutto nella mia vita, oltre ai figli”. Lo riporta pianetagenoa1893.net

Una storia importante, 40 anni di Eros in un nuovo album - "Mi inginocchierei sui ceci per fare un duetto con Lady Gaga" ha scherzato Eros Ramazzotti presentando l'album all star con cui celebra i 40 anni da quando presentò a Sanremo 'Una storia importante', ... Riporta ansa.it

EROS RAMAZZOTTI “Una Storia Importante”/“Una Historia Importante”: tra memoria e futuro - Eros Ramazzotti svela l'identità dell'ultimo ospite del suo nuovo album “Una Storia Importante”/“Una Historia Importante”: Alicia Keys ... Si legge su newsic.it