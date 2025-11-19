Dopo la fine della storia con Dalila Gelsomino, Eros Ramazzotti è stato sorpreso dai paparazzi in dolci effusioni con Sofia Costantini, ex tentatrice di Temptation Island. Eros Ramazzotti, dopo Dalila Gelsomino il bacio con Sofia Costantini. Stasera il cantautore romano sarà tra gli ospiti di Gigi e Vanessa Insieme, show condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Lo scorso dicembre pochi mesi dopo il termine della relazione con Dalila Gelsomino, la voce de Il Mio Giorno Preferito calamitava le attenzioni del mondo del gossip per il presunto flirt con un noto volto del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Eros Ramazzotti e il presunto flirt con Sofia Costantini: “Il bacio da cinema in una cena a Milano”