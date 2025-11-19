Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys e sogna Lady Gaga

Milano, 19 nov. (askanews) – Aurora intervista Eros, padre e figlia per raccontare tutta le novità che riguardano Eros Ramazzotti. Un album e un tour mondiale che prevede anche il ritorno negli stadi. A distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico, Eros Ramazzotti inaugura un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera a quarant’anni dall’ indimenticabile performance di “Una storia importante” al Festival di Sanremo: il 21 novembre esce in tutto il mondo “Una Storia Importante””Una Historia Importante”, il nuovo album – in versione italiana e spagnola – per Friends Partners S.p.A. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

#R101News: in "Una storia importante", il nuovo album di Eros Ramazzotti, ci sarà anche Alicia Keys - facebook.com Vai su Facebook

Su RadioNonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Eros Ramazzotti duetto con Tina Turner" con "Cose della vita / Can't Stop Thinking of You" dal disco "Cose Della Vita - Can't Stop Thinking Of You" (DDD, BMG Ricordi S.p.A.) del 1997 spreaker.com/episode/tina-t Vai su X

Eros Ramazzotti duetta con Alicia Keys e sogna Lady Gaga - (askanews) – Aurora intervista Eros, padre e figlia per raccontare tutta le novità che riguardano Eros Ramazzotti. askanews.it scrive

Aurora Ramazzotti intervista e mette in crisi papà Eros: niente autotune, duetto con Alicia Keys e un sogno chiamato Lady Gaga - Aurora Ramazzotti che intervista suo padre Erosa Milano non è solo un bel quadro di famiglia: è un passaggio di testimone in diretta, tra una generazione cresciuta con le stories e una che rivendica a ... Lo riporta domanipress.it

Eros Ramazzotti presenta il nuovo album: duetto con Alicia Keys. «E Maradona mi fece un assist per un gol» - È uno degli aneddoti che Eros Ramazzotti ha raccontato oggi insieme con la figlia Aurora il nuovo disco presso le cantine ... Si legge su msn.com