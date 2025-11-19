Eros Ramazzotti annuncia il nuovo album | Una Storia Importante Disponibile dal 21 novembre

Gazzetta.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Include collaborazioni con Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Elisa, Giorgia, Jovanotti e molti altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

