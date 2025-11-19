Erdogan | La Turchia è sempre pronta a discutere con la Russia

(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato mercoledì ad Ankara il suo omologo turco Erdogan. “La Turchia è sempre pronta a discutere con la Russia proposte che accelerino il cessate il fuoco e aprano la strada a una pace giusta e duratura”, ha affermato Erdogan. “Riteniamo che sarebbe utile riattivare il processo di Istanbul con temi più completi che affrontino i problemi che sono diventati urgenti. Ci aspettiamo inoltre che tutti i nostri partner che desiderano porre fine allo spargimento di sangue nella regione dimostrino un approccio costruttivo al processo di Istanbul ”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

