Erdogan a Zelensky | riprenda il dialogo

17.20 "Chiedo a Russia e Ucraina di avere un approccio costruttivo e tornare a parlarsi a Istanbul".Così il presidente turco Erdogan, durante il bilaterale con il presidente ucraino Zelensky ad Ankara, facendo riferimento ai colloqui svolti in Turchia tra delegazioni di Mosca e Kiev. "Siamo dinanzi a uno spargimento di sangue che va fermato. La guerra va avanti e le conseguenze per entrambe le parti stanno diventando sempre più pesanti",ha dichiarato il leader turco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Massiccio attacco russo sull'#Ucraina, decine di morti e feriti. #Polonia e #Romania alzano i caccia. #Zelensky ad #Ankara per incontrare #Erdogan. Al #Tg2Rai ore 13,00 #19novembre - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky ad Ankara per incontrare Erdogan, ma Witkoff annulla il viaggio. L'inviato Usa non ci sarà, ma ha discusso un nuovo piano di pace con ucraini e russi #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… #ANSA Vai su X

Zelensky da Erdogan con Witkoff, Mosca per ora si sfila. Il Papa: 'Serve il cessate il fuoco' - Dopo il tour che lo ha portato ad Atene, Parigi e Madrid, Volodymyr Zelensky arriva in Turchia per incontrare il presidente Recep Tayyip Erdogan e l'inviato speciale Usa Steve Witkoff, con il ... Come scrive ansa.it

Zelensky vede Erdogan e non va a Istanbul. Papa Leone XIV: “Pronti a creare condizioni di dialogo” - Al suo posto, guiderà la delegazione russa l'ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, già negoziatore ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Zelensky chiama, Erdogan risponde, Putin (forse) non obietta - È proprio vero che Steve Witkoff, a Mosca, e Donald Trump, in Alaska, hanno frainteso Vladimir Putin sulla questione del ... Segnala huffingtonpost.it