Ercole Olivario 2026 aperte le iscrizioni per i produttori di Olio evo d’Italia

Lopinionista.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PERUGIA – Entra nel vivo la campagna iscrizioni alla XXXIV edizione dell’Ercole Olivario, il prestigioso concorso nazionale ideato per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze olearie dei territori italiani. L’iscrizione al concorso, riservata ai produttori di olio extra vergine d’oliva di qualità italiano, ottenuto dalla molitura effettuata nella campagna olivicola in corso, sarà possibile fino a giovedì 18 dicembre 2025. Ogni Azienda potrà partecipare con un olio per ciascuna delle due categorie in gara: Oli a denominazione d’origine DOP ed IGP, ed Oli extra vergini di oliva, per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

ercole olivario 2026 aperte le iscrizioni per i produttori di olio evo d8217italia

© Lopinionista.it - Ercole Olivario 2026, aperte le iscrizioni per i produttori di Olio e.v.o. d’Italia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ercole olivario 2026 aperteEntra nel vivo la campagna iscrizioni all'Ercole Olivario - Note Legali: alcune foto pubblicate dalla testata sono state prese da ... Come scrive agroalimentarenews.com

Ercole Olivario, al via alla XXXIV edizione - Aperte le iscrizioni alla XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario 2026, progetto di sistema, presentato a Roma, per la valorizzazione delle eccellenze olearie italiane che oltre ... Riporta ansa.it

Ercole Olivario, aperte iscrizioni del concorso Olive da Tavola - Sezione "Olive da tavola", concorso nazionale che premia le migliori realtà aziendali italiane del settore ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ercole Olivario 2026 Aperte