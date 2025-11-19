era finita ma ci scambiavamo messaggi

Il consigliere comunale di Bibbiano Luca Antonio Bizzocchi ieri è stato sentito nel processo che lo vede imputato per stalking verso la sua ex amante. La donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Nino Giordano Ruffini. Davanti al giudice Francesco Panchieri, Bizzocchi, difeso dall’avvocato Gianluca Vinci, ieri ha risposto alle domande delle parti. Ha detto che lui e la donna avevano continuato a mandarsi messaggi sia prima sia durante la cessazione del loro rapporto. Secondo la tesi accusatoria, il 37enne l’avrebbe seguita e avrebbe fatto appostamenti, le avrebbe scattato foto e l’avrebbe disturbata con continue telefonate anche di notte e con messaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

