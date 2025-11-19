Epstein Camera e Senato danno l’ok alla pubblicazione dei file La palla a Trump che sottolinea | Non si distolga lo sguardo dai miei successi

Roma, 19 novembre 2025 - Dopo l'ok della Camera Usa, con un solo voto contrario alla pubblicazione del materiale in mano al Dipartimento di Giustizia sul caso del finanziere Jeffrey Epstein, nella notte anche il Senato americano ha dato il via libera con un consenso unanime. Quindi via libera alla legge che imporrà al dipartimento della Giustizia di pubblicare tutti i materiali e i documenti non classificati in suo possesso relativamente al caso del finanziere morto suicida in carcere nel 2019 dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Il testo passa ora al presidente Donald Trump per la firma definitiva, ma pochi minuti prima che il Senato si esprimesse il tycoon ha pubblicato un post che ne minimizza la portata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Epstein, Camera e Senato danno l’ok alla pubblicazione dei file. La palla a Trump, che sottolinea: “Non si distolga lo sguardo dai miei successi”

