Epatite C in Toscana | screening gratuito a Firenze per le persone fra i 36 e i 56 anni

Il test è semplice, rapido e gratuito, e rappresenta uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce dell'infezione da Hcv, spesso asintomatica ma oggi completamente curabile L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Epatite C in Toscana: screening gratuito a Firenze per le persone fra i 36 e i 56 anni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Toscana-Albiano Magra: in salute tutto l'anno Sabato 15 novembre: La Croce Rossa offre gratuitamente un test per la glicemia per la prevenzione del diabete, fegato grasso. Sarà disponibile anche un test gratuito per l’Epatite C, condotto da specialisti - facebook.com Vai su Facebook

Screening gratuito per HCV: test rapidi in piazza Duomo a Firenze - In occasione della manifestazione regionale “La Toscana delle Donne”, prosegue la campagna di screening gratuito per l’HCV (epatite C) promossa dalla ... Scrive gonews.it

Prevenzione oncologica: fino al 21 screening gratuiti su due mezzi Ispro in Piazza Duomo - Prenotandosi sarà possibile effettuare mammografia e, da quest’anno, anche il test Hpv e Pap test, una valutazione senologica gratuita, o riconsegnare (anche gli uomini) le provette per lo screening ... Riporta maremmanews.it

Prevenzione oncologica, screening gratuiti su due mezzi Ispro in piazza Duomo a Firenze - A Firenze, in Piazza Duomo, torna il 'Villaggio della Salute' per La Toscana delle Donne, a cura di Ispro. Riporta 055firenze.it