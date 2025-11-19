Ep714 – Un 22enne ridotto in fin di vita per 50 euro – Un consigliere di Mattarella contro Meloni tensione tra FdI e il Colle

Un 22enne ridotto in fin di vita per 50 euro, tre 17enni e due 18enni in carcere. La vittima con danni irreparabili motori e agli organi. Le intercettazioni shock in commissariato: “Almeno non parla, voglio vedere il video in cui lo scanniamo”. Il gip: “Compiaciuti dalla loro violenza, volevano pubblicare sui social il decreto di perquisizione”. “Un consigliere di Mattarella contro Meloni”, tensione tra FdI e il Colle. Bignami chiede la smentita dopo un articolo de La Verità. Stupore del Quirinale; “Si dà credito a un ridicolo attacco”. Le opposizioni chiamano la premier in Aula. Telemarketing: da oggi stop alle chiamate con finti numeri mobili, ma il Codacons avverte che le “telefonate moleste proseguiranno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ep.714 – Un 22enne ridotto in fin di vita per 50 euro – “Un consigliere di Mattarella contro Meloni”, tensione tra FdI e il Colle