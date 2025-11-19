Enrico Ruggeri smaschera Fiorella Mannoia | Ha cambiato il mio testo sulle donne per compiacere i woke
Un “sì” trasformato in “no” per compiacere l’ideologia ipocrita del “woke”. Enrico Ruggeri, in una intervista al “ Corriere “, dà una interpretazione precisa a quanto sta accadendo, in certi ambienti anche artistici della sinistra e parte dal testo “modificato” da Fiorella Mannoia – e da lui scritto – “ Quello che le donne non dicono “. Ruggeri c’è rimasto male. “Questa è una canzone sulle speranze disattese. Le donne parlano ai loro uomini: non sei più come all’inizio del nostro amore, torna a essere com’eri e ti diremo ancora un altro sì. L’incertezza è già nel testo”, spiega al “ Corriere “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
