Enrico Ruggeri | Il finale di ' Quello che le donne' è stato modificato da Fiorella Mannoia Un errore una forzatura

Tra tutte le sue canzoni diventate dei classici della musica italiana, Quello che le donne non dicono è certamente uno dei brani più noti di Enrico Ruggeri. "Ritengo di aver scritto almeno dieci brani sulle donne di caratura superiore a quella. Ma non si può avere tutto dalla vita e la gente ha. 🔗 Leggi su Today.it

Enrico Ruggeri ha definito "un errore e una forzatura" il cambiamento di Fiorella Mannoia al verso finale del suo brano Quello che le donne non dicono Ecco quali modifiche ha apportato la cantante e il perché della sua scelta.

