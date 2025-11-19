Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia scoppia la guerra | ecco l’accusa contro la cantante
La discussione attorno a Quello che le donne non dicono si è riaccesa dopo le recenti parole di Enrico Ruggeri, che ha puntato il dito contro Fiorella Mannoia per una modifica al celebre brano che, secondo lui, ne altererebbe il senso originario. Da un semplice dettaglio sul finale della canzone è esplosa una polemica che si è rapidamente allargata, riportando alla ribalta la storia del brano, la sua genesi e il rapporto professionale tra i due artisti. Enrico Ruggeri si scaglia contro Fiorella Mannoia: ecco il motivo. Ruggeri ha criticato apertamente la scelta di Fiorella Mannoia di cambiare il finale del brano, sostituendo la frase conclusiva con un « no » al posto del tradizionale « sì ». 🔗 Leggi su Donnapop.it
Altre letture consigliate
. @paolomieli: "Enrico Ruggeri torna su una questione importantissima: lui è il compositore della canzone di Mannoia "Quello che le donne non dicono", ma lui dice che la canzone è stata modificata per la cultura woke" Vai su X
E grazie Enrico Ruggeri Enrico Ruggeri fan base - facebook.com Vai su Facebook
Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia: «Ha cambiato il finale di “Quello che le donne” in senso woke» - Enrico Ruggeri dice che Fiorella Mannoia ha cambiato la canzone "Quello che le donne non dicono" in senso woke. Da msn.com
Enrico Ruggeri: «Mannoia che cambia ‘Quello che le donne non dicono’? Una forzatura dettata dalla cultura woke» - A Rolling aveva detto che «se ti metti a discutere parola per parola, ci sono tante vecchie canzoni piene di incongruenze alla luce di oggi» ... Da rollingstone.it
Enrico Ruggeri: «Il finale di Quello che le donne è stato modificato da Mannoia: un tipico errore da cultura woke. Andreotti volle sentirmi cantare» - Si può dare di più nacque con Morandi e Tozzi negli spogliatoi» ... Secondo corriere.it