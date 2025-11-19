Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia | l’errore nel testo di Quello che le donne non dicono
Quello che le donne non dicono è uno dei brani più famosi della musica italiana contemporanea, assurto a inno della femminilità da donne di ogni generazione. A intonarlo è, da sempre, la graffiante voce di Fiorella Mannoia. Le profonde parole portano invece la firma di Enrico Ruggeri. E adesso sembra che l’autore non sia contento delle modifiche in chiave femminista apportate dall’interprete. Fiorella Mannoia cambia Quello che le donne non dicono. È difficile spiegare Certe giornate amare Lascia stare Tanto ci potrai trovare qui Con le nostre notti bianche Ma non saremo stanche Neanche quando Ti diremo ancora un altro sì Nonostante tutto, anche nelle giornate troppo amare da spiegare, troppo difficili per essere capite, le donne dicono sì. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Enrico Ruggeri ha definito “un errore e una forzatura” il cambiamento di Fiorella Mannoia al verso finale del suo brano Quello che le donne non dicono Ecco quali modifiche ha apportato la cantante e il perché della sua scelta. - facebook.com Vai su Facebook
Enrico Ruggeri: "Fiorella Mannoia ha cambiato il finale di Quello che le donne non dicono: una forzatura woke" Vai su X
Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia: “Ha cambiato il finale di ‘Quello che le donne’ in senso woke” - Enrico Ruggeri critica Fiorella Mannoia per aver cambiato il finale di Quello che le donne non dicono: la cantante, infatti, di recente ha interpretato il brano lanciando un appello contro la violenza ... Si legge su tpi.it
Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia: l’errore nel testo di Quello che le donne non dicono - Enrico Ruggeri considera “un errore” la scelta di Fiorella Mannoia di cambiare il finale del brano Quello che le donne non dicono ... dilei.it scrive
Enrico Ruggeri contro Fiorella Mannoia, scoppia la guerra: ecco l’accusa contro la cantante - Fiorella Mannoia è l'interprete di Quello che le donne non dicono, brano scritto da Enrico Ruggeri: ecco il motivo della disputa. Riporta donnapop.it