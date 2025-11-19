Enrica Bonaccorti compie 76 anni | la festa a casa con gli amici e il messaggio di Mara Venier

Enrica Bonaccorti ha compiuto 76 anni domenica 18 novembre e per l'occasione ha organizzato un serata speciale insieme agli amici e ai colleghi di sempre. Una festa intima quella scelta dalla conduttrice, organizzata in casa con la semplicità e l'affetto che solo le persone più vicine sanno. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel giorno dei suoi 76 anni, Enrica Bonaccorti riceve gli auguri di Magalli, che ricorda il legame speciale nato anni fa e il momento in cui lei gli cambiò la carriera. Le sue parole arrivano in un periodo particolarmente delicato per l’attrice. - facebook.com Vai su Facebook

Enrica #Bonaccorti ha raccontato a #Verissimo come sta affrontando il #tumore al pancreas scoperto l'estate scorsa: "Quattro mesi chiusa in casa poi ho accettato l'invito a pranzo di Renato Zero". #silviatoffanin Vai su X

Enrica Bonaccorti compie 76 anni, gli auguri di Magalli: “Mi chiama figlio, grazie a lei mi proposero programmi” - Sono diversi i colleghi e amici che le hanno fatto gli auguri, come Giancarlo Magalli ... Da fanpage.it

Enrica Bonaccorti compie 76 anni, la conduttrice tv con Sassari nel cuore - Enrica Bonaccorti compie 76 anni, ricordando il legame speciale con Sassari e la lunga carriera tra televisione, teatro e scrittura. Segnala sassarioggi.it

Enrica Bonaccorti festeggia 76 anni con Mara Venier e gli altri amici: combatte il tumore al pancreas col sorriso - Enrica Bonaccorti festeggia 76 anni con Mara Venier e gli altri amici: combatte il tumore al pancreas col sorriso ... Lo riporta gossip.it