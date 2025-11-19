Enorme incendio in Giappone un morto e 170 edifici distrutti
Un enorme incendio è scoppiato nella città di Oita, sull'isola giapponese di Kyushu, danneggiando almeno 170 edifici e costringendo i residenti a evacuare, hanno riferito le autorità. L'incendio, scrive Bbc, vasto quanto sette campi da calcio, ha bruciato diversi edifici residenziali nei pressi di un porto peschereccio. Si tratta del più grande incendio urbano in Giappone dal 1976, escludendo gli incidenti causati dai terremoti. I media locali affermano che una persona è morta, mentre la causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ultim’ora Catania: Le Ciminiere, il danno causato dall’incendio è enorme Sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale dei Catania intervenuti per l’incendio che si è sviluppato nel centro fieristico “Le Ciminiere” di viale Africa. I danni arrec - facebook.com Vai su Facebook
Incendio a Oita in Giappone: oltre 170 edifici distrutti e un disperso - Un vasto rogo ha colpito il distretto di Saganoseki nella città di Oita, in Giappone, causando la distruzione di oltre 170 edifici e l’evacuazione di almeno 170 residenti. Secondo ilmattino.it
Incendio in Francia, un morto e 16 milaettari di boschi bruciati nel Sud - Diverse località nel sud della Francia rimangono in stato di massima allerta oggi, terzo giorno del più grande incendio boschivo dell'estate, mentre le fiamme continuano a devastare migliaia di ettari ... Lo riporta tg24.sky.it