Un enorme incendio è scoppiato nella città di Oita, sull'isola giapponese di Kyushu, danneggiando almeno 170 edifici e costringendo i residenti a evacuare, hanno riferito le autorità. L'incendio, scrive Bbc, vasto quanto sette campi da calcio, ha bruciato diversi edifici residenziali nei pressi di un porto peschereccio. Si tratta del più grande incendio urbano in Giappone dal 1976, escludendo gli incidenti causati dai terremoti. I media locali affermano che una persona è morta, mentre la causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Enorme incendio in Giappone, un morto e 170 edifici distrutti