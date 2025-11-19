English teacher 2 disponibile su disney dal 19 novembre

l’atteso ritorno di English Teacher: seconda stagione presto su Disney+. Dal 19 novembre 2025, gli appassionati di comedy educativa potranno seguire la nuova stagione di English Teacher su Disney+. La serie, prodotta da FX, si prepara a tornare con dieci nuovi episodi che affrontano tematiche di grande attualità e controversie sociali. Un rilancio che segna un ritorno importante, anche se con alcune criticità legate alla sua cancellazione ufficiale, dopo due stagioni. In questo ciclo, verranno esplorati vari aspetti della vita scolastica e personale, con un occhio attento alle problematiche emergenti nella società moderna. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - English teacher 2 disponibile su disney dal 19 novembre

