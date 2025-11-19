Empoli brutale aggressione a volontario della Misericordia | nigeriano in carcere
Antonio Turrisi, di 84 anni, è stato operato ed ha subito l’asportazione della milza. L’uomo è ancora in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
VOLONTARIO AGGREDITO A EMPOLI, LA VICINANZA E IL DOLORE DELLE MISERICORDIE DELLA TOSCANA Vicinanza al volontario vittima di una brutale aggressione e alla Misericordia di Empoli, condanna dell'accaduto e della violenza che sempre più - facebook.com Vai su Facebook
Volontario aggredito, fermato un uomo per tentato omicidio - EMPOLI: I Carabinieri hanno identificato e portato in carcere un quarantenne, in attesa della convalida. Scrive toscanamedianews.it
Senzatetto aggredisce violentemente volontario 84enne alla mensa della Misericordia di Empoli - 30 questa mattina alla mensa Emmaus gestito dalla Misericordia di Empoli, non distante dalla ferroviaria. Scrive gonews.it
Aggressione al volontario della Misericordia di Empoli, Carriero: "Sindaco ora chiede sicurezza, per noi priorità da sempre" - "L’aggressione brutale subita da Antonio, volontario 84enne della Misericordia di Empoli, ha colpito nel profondo tutta la nostra comunità. Da gonews.it