Empoli brutale aggressione a volontario della Misericordia | nigeriano in carcere

Antonio Turrisi, di 84 anni, è stato operato ed ha subito l’asportazione della milza. L’uomo è ancora in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Volontario aggredito, fermato un uomo per tentato omicidio - EMPOLI: I Carabinieri hanno identificato e portato in carcere un quarantenne, in attesa della convalida.

Senzatetto aggredisce violentemente volontario 84enne alla mensa della Misericordia di Empoli - 30 questa mattina alla mensa Emmaus gestito dalla Misericordia di Empoli, non distante dalla ferroviaria.

Aggressione al volontario della Misericordia di Empoli, Carriero: "Sindaco ora chiede sicurezza, per noi priorità da sempre" - "L'aggressione brutale subita da Antonio, volontario 84enne della Misericordia di Empoli, ha colpito nel profondo tutta la nostra comunità.

