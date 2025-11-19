Emozione e commozione su e giù dal palco | gli intonatissimi fans in concerto con Elisa sold out al PalaSele
Sold out ieri, al PalaSele di Eboli, per il concerto di Elisa, organizzato da Anni60 Produzioni. Fiori bianchi e immagini evocative dell'intero Creato hanno fatto da scenario all'esibizione "partecipata" dell'artista, grazie al prezioso supporto degli innumerevoli fans, definiti dalla stessa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
C'è tutto il grande lavoro svolto - in questi mesi complicati - nell'emozione, nella commozione del team di Jannik Sinner. #NittoATPFinals Vai su X
TOMMINA NELLA SUA NUOVA CASA Quanta emozione ! Per noi vederla andare a casa è stato un mix tra pianti di commozione e felicità . La cosa bella è stata accompagnare Fabiana di Cremona in questa scelta . Voleva salvare un gatto già grande , socie - facebook.com Vai su Facebook
Angelina Mango torna a sorpresa su un palco dopo un anno di stop, la commozione - La promessa della musica italiana, lanciata dal talent show Amici e figlia d’arte, è stata nuovamente protagonista di un’esibizione dal vivo, dopo un ... Si legge su dilei.it