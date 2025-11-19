Emozione e commozione su e giù dal palco | gli intonatissimi fans in concerto con Elisa sold out al PalaSele

Salernotoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sold out ieri, al PalaSele di Eboli, per il concerto di Elisa, organizzato da Anni60 Produzioni. Fiori bianchi e immagini evocative dell'intero Creato hanno fatto da scenario all'esibizione "partecipata" dell'artista, grazie al prezioso supporto degli innumerevoli fans, definiti dalla stessa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

