Monza – “Che fine hanno fatto le cinque centraline di rilevamento dell’inquinamento atmosferico? Quali risultati hanno prodotto?”. Se lo chiede Cruciano Nasca, coordinatore del Comitato Aria pulita Monza. A giugno 2024 era stato avviato il monitoraggio dell’aria a tappeto in cinque zone della città con le centraline intelligenti. Nell’ambito del progetto di Smart city verso la transizione digitale (costo complessivo 40 milioni di euro per un contratto da 19 anni), che comprende illuminazione, passaggi pedonali e panchine intelligenti, si colloca anche il monitoraggio della qualità dell’aria in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza inquinamento a Monza, il comitato Aria pulita chiede i dati: “Che fine hanno fatto le centraline?”