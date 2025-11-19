Emergenza abitativa a Firenze | presidio davanti alla Prefettura
FIRENZE – L’ emergenza abitativa a Firenze è tornata al centro dell’attenzione pubblica con il presidio-flash mob organizzato dall’ Alleanza per l’Abitare davanti alla Prefettura. L’iniziativa, tenuta nella mattinata di ieri, ha voluto richiamare l’attenzione sulla crescente difficoltà delle famiglie nel trovare soluzioni abitative stabili e accessibili. Cartelli, interventi dal vivo e una tenda montata dagli studenti hanno simbolicamente rappresentato la condizione di precarietà che migliaia di residenti vivono ogni giorno. Le realtà che compongono l’Alleanza hanno sottolineato come, senza interventi strutturali, il diritto alla casa rischi di diventare sempre più fragile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
