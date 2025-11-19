Emanuela Malavisi ritrova l’amore con un ex di Uomini e Donne | l’annuncio

Dopo un percorso intenso e spesso turbolento nel parterre Over di Uomini e Donne, Emanuela Malavisi ha ritrovato il sorriso accanto al suo nuovo compagno. La loro è una storia che profuma di seconde possibilità, nata anni fa e poi interrotta, ma tornata oggi più forte che mai. In un’intervista rilasciata a Fralof, l’ex dama ha ripercorso i momenti chiave del loro incontro e la svolta che l’ha portata a credere di nuovo nell’amore. Martina e Gianmarco separati dopo Verissimo: emerge il motivo Uomini e Donne news: come è finita tra Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio. Emanuela Malavisi era diventata un volto molto seguito del Trono Over per la sua relazione con Marco Antonio Alessio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Emanuela Malavisi ritrova l’amore con un ex di Uomini e Donne: l’annuncio

News recenti che potrebbero piacerti

Emanuela Malavisi racconta com’è nata la storia col suo nuovo fidanzato (che aveva partecipato anche lui a Uomini e Donne!) - Abbiamo conosciuto Emanuela Malavisi durante la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne quando avviò una turbolenta conoscenza co ... Si legge su isaechia.it

Uomini e Donne, nuovo amore per Emanuela Malavisi: ''Stiamo già convivendo'' - Emanuela Malavisi, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore con un uomo che, anni fa, partecipò al dating show di Maria De Filippi. Scrive msn.com

Uomini e Donne, l'ex dama Emanuela Malavisi ha ritrovato l'amore: ecco chi è il nuovo compagno - Emanuela Malavisi è un'ex dama del trono over di Uomini e Donne che ha preso parte all'edizione 2023/2024 del dating show di Canale 5. Da comingsoon.it