Elisa torna ad Eboli dopo 14 anni e il PalaSele ‘esplode’ | Serata unica pubblico straordinario

Tempo di lettura: 3 minuti Al PalaSele di Eboli, ieri sera, non c’erano semplici spettatori, ma quasi settemila voci pronte a diventare parte del concerto. Elisa, tornata in città a distanza di quattordici anni dalla sua ultima esibizione, ha più volte lasciato che fosse la platea a prendere il timone del canto, in linea con lo spirito partecipativo del suo tour, che porta con sé anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale che da anni caratterizza il suo percorso artistico e che le è valso il recente riconoscimento internazionale Green Guardians 2025. Sul palco grandi fiori bianchi si aprono come un giardino simbolico, mentre gli imponenti ledwall alle sue spalle alternano immagini della natura, grafiche evocative e primi piani che catturano la forza emotiva di ogni brano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

