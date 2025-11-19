Elisa in concerto a Firenze

Firenzetoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una data sold out da settimane e un nuovo appuntamento con il pubblico fiorentino in primavera. È un grande abbraccio quello che il pubblico toscano riserva a Elisa, in concerto giovedì 20 novembre al Mandela Forum di Firenze, nell’ambito del Palasport Tour prodotto da Friends and Partners.I. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

elisa concerto firenzeFirenze, arriva Elisa in concerto - L’artista torna a calcare le scene dei palasport, a sette anni di distanza dall’ultima volta. msn.com scrive

elisa concerto firenzeElisa, la possibile scaletta del concerto a Bari - Dopo la data all’Unipol Forum di Assago, lunedì 17 novembre Elisa ( FOTO) sarà in concerto sul palco del Palaflorio di Bari. Da tg24.sky.it

elisa concerto firenzeElisa a Milano, la possibile scaletta del concerto all’Unipol Forum di Assago - Dopo il primo appuntamento in programma al Palaunical di Mantova, il 10 novembre Elisa sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Elisa Concerto Firenze