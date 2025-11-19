Elisa in concerto a Firenze
Una data sold out da settimane e un nuovo appuntamento con il pubblico fiorentino in primavera. È un grande abbraccio quello che il pubblico toscano riserva a Elisa, in concerto giovedì 20 novembre al Mandela Forum di Firenze, nell’ambito del Palasport Tour prodotto da Friends and Partners.I. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
