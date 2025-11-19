Elia Perrone com' è morto | strangolato nel sonno La frase di Najoua Minniti all' ex | Salutalo lo porto con me Le denunce reciproche
«Io sottoscritto ho ricevuto una visita della mia ex compagna. Dopo una breve conversazione sulla divisione delle feste natalizie la signora ha dichiarato di ritenermi responsabile di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Elia Perrone morto a 9 anni, strangolato in casa dalla mamma a Lecce: lei suicida in mare. La separazione e le vecchie tensioni, cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook
La Procura disporrà l’autopsia sui corpi di Najoua Minnito ed Elia Perrone. L’allarme è stato dato dall’ex marito della donna #Nazionale Vai su X