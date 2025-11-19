Elezioni shock la sinistra perde anche lì! Prima volta in oltre 100 anni
La mattina del 19 novembre ha portato una svolta storica per il mondo della politica: per la prima volta in 122 anni, una città dall’importanza strategica, la capitale, non sarà guidata dai socialdemocratici. Le strade della città, immerse in una tranquillità insolita, hanno fatto da cornice a un evento che segna un profondo cambiamento nel panorama politico nazionale. Il voto, atteso con trepidazione, ha rispecchiato non solo le tensioni locali, ma anche i grandi temi che attraversano l’Europa contemporanea, come l’immigrazione, il costo della vita e il futuro del welfare. Svolta storica: “Hanno perso dopo oltre un secolo”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
