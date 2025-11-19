Elezioni regionali Veneto 2025 quando e come si vota? Tutti i candidati e il fac simile della scheda che troverai alle urne

Manca una settimana alle elezioni regionali in Veneto. Tutto è pronto per eleggere il nuovo presidente di una regione storicamente considerata roccaforte della Lega, che dovrà succedere al governatore uscente Luca Zaia. Sono cinque i candidati in corsa per la carica di governatore: per il centrodestra si presenta il giovanissimo Alberto Stefani, deputato della Lega; il suo principale avversario è Giovanni Manildo, sostenuto dal centrosinistra compatto. In corsa ci sono anche Fabio Bui, con la lista “Popolari per il Veneto”; Marco Rizzo, tra i fondatori di Rifondazione Comunista, candidato con la lista “Democrazia Sovrana e Popolare” (DSP); e infine il medico no-vax Riccardo Szumski, sostenuto dalla lista “Resistere Veneto”. 🔗 Leggi su Open.online

