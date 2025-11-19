Elezioni regionali in Campania 2025 | quali sono i candidati
Manca sempre meno alle elezioni che decreteranno il nuovo presidente della regione Campania. Precisamente, si potrà andare a votare domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025: seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Di seguito sono presentati tutti i candidati. QUALI SONO I CANDIDATI? – Come già anticipato, i cittadini . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Approfondisci con queste news
Capua (CE), con i candidati della Lega alle elezioni regionali. Accoglienza straordinaria! Vai su X
Telesveva. . Nicola Rutigliano (Decaro presidente) lancia lo sprint verso le Regionali, puntando su turismo e risoluzione delle emergenze #bisceglie #politica #elezioni #regionali #rutigliano - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici elezioni regionali Campania, chi vince tra Fico (centrosinistra) e Cirielli (centrodestra) - Tra i due principali candidati alle elezioni regionali in Campania, secondo gli ultimi sondaggi politici, ci sarebbe una forbice di 10 punti ... Riporta virgilio.it
Elezioni regionali in Campania 2025: quali sono i candidati - Manca sempre meno alle elezioni che decreteranno il nuovo presidente della regione Campania. Come scrive dailynews24.it
Elezioni regionali in Campania, i sondaggi: un solo nome in costante vantaggio - I sondaggi dell’elezioni regionali in Campania 2025 mostrano Roberto Fico in vantaggio su Edmondo Cirielli. Secondo quifinanza.it