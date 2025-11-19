Elezioni Regionali Campania 2025 tutto quello che c' è da sapere | la guida completa

Domenica 23 novembre dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 24 novembre dalle 7.00 alle 15.00 si vota in tutti i 550 comuni della Campania per eleggere il nuovo Presidente della Giunta Regionale e i 50 componenti del Consiglio Regionale.I 50 consiglieri vengono eletti nelle rispettive circoscrizioni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Telesveva. . Nicola Rutigliano (Decaro presidente) lancia lo sprint verso le Regionali, puntando su turismo e risoluzione delle emergenze #bisceglie #politica #elezioni #regionali #rutigliano - facebook.com Vai su Facebook

Il 23 e 24 novembre si vota per le elezioni regionali. Ecco come si vota Vai su X

Sondaggi politici elezioni regionali Campania, chi vince tra Fico (centrosinistra) e Cirielli (centrodestra) - Tra i due principali candidati alle elezioni regionali in Campania, secondo gli ultimi sondaggi politici, ci sarebbe una forbice di 10 punti ... Segnala virgilio.it

Elezioni regionali in Campania, i sondaggi: un solo nome in costante vantaggio - I sondaggi dell’elezioni regionali in Campania 2025 mostrano Roberto Fico in vantaggio su Edmondo Cirielli. Secondo quifinanza.it

Elezioni regionali Campania, su Sky TG24 il confronto fra Fico e Cirielli - In vista del voto del 23 e 24 novembre, i candidati delle coalizioni di centrosinistra e centrodestra hanno dialogato secondo il format ormai consolidato: stesso tema di domanda per entrambi i ... tg24.sky.it scrive