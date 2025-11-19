Elezioni regionali alle porte big della politica in campo | arriva il ministro Bernini

I big della politica scendono in campo per sostenere i candidati al consiglio regionale, in vista delle elezioni in programma domenica 23 e lunedì 24 novembre.Il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, sarà la protagonista di un incontro con i candidati di Forza Italia che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La sanità è sempre al centro della campagna elettorale delle elezioni regionali. Talvolta però se ne parla in termini vuoti. Da 5 anni mi batto anche per gli aspetti meno "mainstream" del sistema sanitario, su cui la Regione non può più voltarsi dall'altra parte. #i - facebook.com Vai su Facebook

Il 23 e il 24 novembre si tengono le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto: se non sai ancora per chi votare prova il TrovaPresidente di @SkyTG24 e Youtrend e scopri chi è il candidato presidente più vicino alle tue idee! Lo trovi su youtrend.it/regi Vai su X

Regionali, la calata dei big nazionali in Puglia: pronti anche Schlein e Conte - Se il centrodestra schiererà la premier Giorgia Meloni e i big nazionali il prossimo 10 novembre, il centrosinistra non sarà da meno per dare supporto al candidato governatore, Antonio Decaro. quotidianodipuglia.it scrive

Elezioni Regionali Toscana 2025/ Diretta risultati voto, come si vota e quando, chi sono i tre candidati - Diretta Elezioni Regionali 2025 in Toscana: verso risultati, come si vota e quando, sfida tra Giani, Tomasi e Bundu per fare il Presidente e ultimi sondaggi Domani si torna alle urne ma per le ... Segnala ilsussidiario.net

Regionali Puglia, Lobuono vede i big del centrodestra a Roma. Decaro: «In campagna elettorale ci confronteremo sui temi» - Si apre con una riunione di coalizione a Roma la marcia verso le Regionali in Puglia di Luigi Lobuono, l’imprenditore che è stato scelto come candidato civico del centrodestra. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it