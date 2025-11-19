Elezioni regionali 2025 Simonelli possibile sorpresa del Movimento Cinque Stelle

A ridosso del voto regionale, nel Movimento 5 Stelle della provincia di Caserta c’è un nome che sta catalizzando sempre più attenzione: Aldo Simonelli. La sua campagna elettorale, intensa e molto presente sul territorio, lo ha trasformato in uno dei profili più competitivi del Casertano.Simonelli. 🔗 Leggi su Casertanews.it

