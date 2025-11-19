Elezioni regionali 2025 De Cristofaro ' chiude' al Cimarosa di Aversa con tutti i big di Forza Italia

Si terrà venerdì sera, dalle ore 19, al Teatro Cimarosa di Aversa, l’evento conclusivo della campagna elettorale di Orlando De Cristofaro, candidato al Consiglio Regionale della Campania con Forza Italia, all’interno della coalizione di centrodestra a sostegno di Edmondo Cirielli.A prendere parte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

