El Aynaoui | Giocare con la nazionale marocchina un sogno che si avvera

Dall’inizio di questa stagione Neil El Aynaoui si è conquistato un posto nel Marocco, con il quale disputerà anche i prossimi Mondiali. In un’intervista ad Africtopsports, il giocatore della Roma si è espresso proprio sul suo approdo in nazionale: “ Entrare in Nazionale è stato un sogno che si è avverato per me. L’atmosfera in squadra è fantastica e lo staff tecnico e i giocatori mi accolgono sempre con entusiasmo. Questo ha reso facile per me integrarmi rapidamente. La Nazionale è un grande onore per me e vedo grandi opportunità di raggiungere grande traguardi in futuro “. El Aynaoui: “Ho ambizioni molto alte”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - El Aynaoui: “Giocare con la nazionale marocchina un sogno che si avvera”

