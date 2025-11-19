Eintracht-Atalanta settore ospiti esaurito Dal 21 i biglietti per il Chelsea

Ecodibergamo.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CALCIO. Tagliandi per la sfida di Champions polverizzati in circa un’ora. Pubblicate le info per la partita di Coppa Italia contro il Genoa e del 9 dicembre con il Chelsea. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

