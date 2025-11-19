Eintracht-Atalanta settore ospiti esaurito Dal 21 i biglietti per il Chelsea
CALCIO. Tagliandi per la sfida di Champions polverizzati in circa un’ora. Pubblicate le info per la partita di Coppa Italia contro il Genoa e del 9 dicembre con il Chelsea. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondisci con queste news
I tifosi dell'#Atalanta attratti dal prestigio ma anche dall'atmosfera di amicizia dovuta al gemellaggio con gli omologhi dell'#Eintracht. Una sfida tutta da gustare! - facebook.com Vai su Facebook
Eintracht-Atalanta, circa 3.000 biglietti per il settore ospiti: vendita da martedì 18 novembre Vai su X
Eintracht-Atalanta, settore ospiti esaurito. Dal 21 i biglietti per il Chelsea - Pubblicate le info per la sfida contro il Genoa. Segnala ecodibergamo.it
Eintracht-Atalanta, 3mila biglietti del settore ospiti polverizzati nel giro di un’ora e un quarto - Attesa presenza atalantina anche in altri settori e fuori dallo stadio ... Secondo bergamonews.it
Eintracht-Atalanta, biglietti per il settore ospiti in vendita dal 18 novembre - Atalanta, una delle sfide più attese dalla tifoseria nerazzurra, l'occasione per celebrare il gemellaggio. Scrive ecodibergamo.it