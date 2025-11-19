Eintracht-Atalanta 3mila biglietti del settore ospiti polverizzati nel giro di un’ora e un quarto

Un’ora e un quarto. Tanto è durata la fase di vendita dei circa 3mila biglietti del settore ospiti dello stadio di Francoforte che mercoledì 26 novembre ospiterà la sfida Eintracht-Atalanta di Champions League. Il match è indubbiamente il più atteso dalla tifoseria nerazzurra, una trasferta da sogno in casa degli ‘amici’ tedeschi, visto che le due curve sono legate da uno storico gemellaggio ultra decennale. La vendita è aperta alle 10 di martedì 18 novembre: già intorno alle 11:15 del giorno stesso chi provava ad acquistare su Vivaticket si trovava di fronte alla scritta “biglietti non disponibili”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it