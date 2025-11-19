AGI - Effetto Olimpiadi Invernali 2026: Trentino, Veneto e la città di Milano attraggono sempre più acquirenti immobiliari esteri. Dal Trentino alla Lombardia fino al Veneto: negli ultimi dieci mesi 2025 le richieste di immobili dall'estero segnano crescite significative. Il trend è guidato da qualità della vita, turismo internazionale e prospettive legate ai Giochi Invernali Milano-Cortina. Le Olimpiadi Invernali 2026 stanno lasciando un segno evidente sul mercato immobiliare italiano. È quanto emerge dall'analisi di Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato esclusivamente agli acquirenti esteri interessati a comprare casa in Italia, che registra un aumento consistente delle richieste internazionali nelle regioni direttamente coinvolte dai Giochi: Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Effetto Milano-Cortina: sempre più stranieri comprano casa