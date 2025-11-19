Efebo d' oro Film Festival l' edizione approda a Palermo | gli appuntamenti ai Cantieri culturali alla Zisa
Dopo la tappa agrigentina, la 47a edizione dell'Efebo d’Oro Film Festival approda a Palermo dal 26 al 30 novembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa, per festeggiare il cinema, la memoria e le nuove prospettive d’autore.Tuttavia il pubblico potrà gustare un assaggio del Festival sin da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altre letture consigliate
Love Me Tender vince L’Efebo d’Oro 2025 Il film di Anna Cazenave Cambet è stato premiato come migliore trasposizione letteraria al festival siciliano, tenutosi dall'11 al 15 novembre ad Agrigento... - facebook.com Vai su Facebook
Efebo d’oro Film Festival, l’edizione approda a Palermo: gli appuntamenti ai Cantieri culturali alla Zisa - Dopo la tappa agrigentina, la 47a edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival approda a Palermo dal 26 al 30 novembre presso i Cantieri Culturali alla Zisa, per festeggiare il cinema, la memoria e le nuov ... Secondo mondopalermo.it
Efebo d’Oro Film Festival, oggi ultima tappa ad Agrigento - Oggi ultima tappa della 47° edizione dell’Efebo d’Oro Film Festival ad Agrigento, dove è stato riproposto, dopo tanti anni di assenza, in occasione dell’anno di Capitale Italiana della Cultura 2025. Segnala grandangoloagrigento.it
Efebo d'oro, premio a "Love me tender" - Va a "Love me tender" di Anna Cazenave Cambet (Francia, 2025) il premio Efebo d'oro per il miglior film tratto da un'opera letteraria della 47esima edizione del Film Festival. Come scrive ansa.it