Educazione affettiva serve una scuola all’altezza del terzo millennio

di Francesca Carone In questi giorni il dibattito intorno alla scuola ha assunto toni polemici che continuano a disorientare l’opinione pubblica. L’intervento del ministro Valditara alla Camera ha acuito ancora di più il clima già acceso, favorendo una narrazione a volte disgregante su temi di grande importanza come l’Educazione all’Affettività e la normativa disciplinare. Temi che generano opinioni convergenti e divergenti favorendo un dibattito sempre più fitto e serrato. Sul tema dell’affettività il ministro ha presentato un disegno di legge dal titolo “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico” che cambia in modo radicale le disposizioni in materia di affettività nella scuola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

